Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є"

Україна у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом, кошти є, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"У липні ми зробили значний транш боргових платежів. Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Любченко зазначив перевиконання плану з надходжень до дохідної частини держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Держмитслужби. "Запозичення здійснюються ефективно", - додав він.

"При тому що Україна виконала всі цільові орієнтири, які ставилися. З того, що в зоні моєї відповідальності, то Верховна Рада навіть прийняла в першому читанні законопроєкт про корпоративне управління. Це величезний крок вперед. Крім того, МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $ 2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - пояснив Любченко.

Також читайте: Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину