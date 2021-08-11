Новини • Коронавірус і карантин

99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко

1 63939
99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко
За останні три місяці в Україні на коронавірус хворіли в основному невакциновані громадяни.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці й промоніторили те, скільки серед них провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% тих, які потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.

За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.

"Не потрібно нічого чекати. Потрібно зробити все можливе, щоб нова хвиля не наступила. Дотримуватися дистанції, носити маску, обробляти руки антисептиком, якщо відсутня вода. Ці правила допоможуть захиститися не тільки від коронавірусу, а й від інших респіраторних захворювань і кишкової групи інфекцій", - додав Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відкриті школи, кінотеатри і музеї: Ляшко розповів про можливість ослаблення обмежень для вакцинованих від COVID-19

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
  • Антип61
    Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

    Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
    Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
    Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
    Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
  • Valery Greff
    Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини