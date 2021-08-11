99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко

За останні три місяці в Україні на коронавірус хворіли в основному невакциновані громадяни.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці й промоніторили те, скільки серед них провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% тих, які потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.

За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.

"Не потрібно нічого чекати. Потрібно зробити все можливе, щоб нова хвиля не наступила. Дотримуватися дистанції, носити маску, обробляти руки антисептиком, якщо відсутня вода. Ці правила допоможуть захиститися не тільки від коронавірусу, а й від інших респіраторних захворювань і кишкової групи інфекцій", - додав Ляшко.

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