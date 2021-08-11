Фейгін про перешкоджання окупантів богослужінням Православної церкви України: Це привід, щоб повністю ліквідувати ПЦУ в Криму
Так на черговий кричущий випадок беззаконня, який стався в монастирі Святого Димитрія Солунського, відреагували в МЗС України, інформує "Дом", передає Цензор.НЕТ.
Представники так званого "Центру протидії екстремізму" окупаційних органів влади насильно змусили настоятеля монастиря зупинити богослужіння. А на всіх учасників молитви склали "протоколи", в яких написано — "молилися не відповідно до російського законодавства".
І таке безпідставне і розмите формулювання навіть у російських юристів викликає посмішку.
За словами юриста Марка Фейгіна, це абсолютно беззаконний акт.
"Я так припускаю, що служба велася українською мовою, — я так думаю. Оскільки вона прийнята як канонічна мова для ПЦУ. І, мабуть, це, щонайменше, стало формальною підставою. Хоча, знову ж таки, а яка підстава? Це просто привід для того, щоб фактично ліквідувати функціонування Православної церкви України на території Криму", — говорить юрист.
Голова правління "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв нагадав, що ПЦУ не є підконтрольною Московському патріархату.
"І саме її представників і переслідують протягом усіх років окупації Криму. Так само вони переслідують і мусульман, і свідків Єгови, активно використовуючи своє законодавство, згідно з яким діяльність організації "Свідки Єгови" заборонена", — зазначив він.