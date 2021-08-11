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З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція

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З'явився новий вид шахрайства. Аферисти можуть списати гроші з рахунків українців, знаючи номер їхнього телефону, - кіберполіція
Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів із рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління протидії кіберзлочинів у Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іван Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У більшості випадків, які ми проаналізували - майже в 90% випадків, номери телефонів, які вказані в оголошеннях, є фактично фінансовим номером для доступу до онлайн-банкінгу", - поінформував Тимошенко.

Він розповів, що спіймана на цій шахрайській схемі аферистка розповіла правоохоронцям цікаву деталь: у процесі пошуку вона шукала найдорожчі товари, розуміючи, що на онлайн-банкінгу людини, який виставляє на продаж якусь дорогу техніку, дорогу річ, може бути досить істотна сума коштів.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Без участі в банді працівників мобільного оператора, які клонують СІМ картки абонентів, ця схема не працює. Тому потрібно не робити ідіотські заяви а боротись з незаконним клонуванням СІМ карток в магазинах мобільного зв'язку!
  • Николай Николаевич b96f438b
    І? Чия це проблема? Може банки, поліція та оператори зв'язку спільними зусиллями напрацюють алгоритм запобігання таким злочинам, чи мені, як споживачу телеком послуг, треба мати по декілька телефонних номерів і сплачувати операторам зв'язку їх постійно зростаючі тарифні забаганки?
  • Igor L
    Якщо махінації набули такого розмаху, то кіберполіція має звернутись до мобільних операторів з вимогою ускладнити ідентифікацію абонентів які звертаються з проханням про заміну втраченої СІМ картки при-пейда, або ввести певний часовий лаг, щоб між блокуванням старої картки і початком роботи нової картки проходило мінімум 3 дні. За цей час справжній власник СІМ картки може звернутись до оператора з приводу блокування його СІМ картки при-пейду.
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