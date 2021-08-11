"Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ

"Індійський" штам коронавірусу, відомий також як "дельта" виявили в 142 країнах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Британський штам "Альфа" зафіксували в 185 країнах і територіях, а штам "Бета" з Південної Африки - в 136. "Бразильський штам "Гамма" виявили в 81-й країні.

У період з 2 до 8 серпня кількість нових випадків COVID-19 становила майже 4,3 млн, 65,5 тис. померли від COVID-19. За інформацією ВООЗ, 5 серпня загальна кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевищила 200 млн, всього через шість місяців після того, як ця кількість досягла 100 млн випадків.

Зі 228 держав-членів ВООЗ 38 повідомили про збільшення більш ніж на 50% кількості нових випадків зараження COVID-19 порівняно з попереднім тижнем, а 34 - про збільшення більш ніж на 50% нових летальних випадків.

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