Таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює: економіка потребує обігових коштів, - Любченко

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко виступає проти підвищення Національний банком України облікової ставки до 8% в поточній ситуації і заперечує ефективність застосування таргетування інфляції в "книжковому варіанті".

"Я як перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки в цілому в макромоделі точно маю право на власну думку про економічну модель розвитку. Так, воно розходиться з думкою Національного банку, якщо дивитися на фактичне рішення про підвищення облікової ставки до 8%", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює. За чотири роки після впровадження цього режиму інфляція тільки в трьох місяцях була в цільовому діапазоні Національного банку", - додав перший віцепрем'єр.

Як зазначив Любченко, при цьому наприкінці 2019 року це відбулося переважно за рахунок надмірного зміцнення гривні під впливом припливу валюти під купівлю ОВДП.

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"...А досягнення мети в грудні 2020 року відбулося після 11 місяців перебування інфляції нижче за цільовий діапазон через жорстку монетарну політику", - сказав він.

На думку першого віцепрем'єра, національна економіка потребує обігових коштів. "Тоді як рішення про підвищення ставки діятиме з лагом 9-18 місяців, коли дія тимчасових проінфляційних факторів уже завершиться. Минулого року швидкість обігу грошей уповільнилася, а нам потрібне прискорення. Так, була пандемія, але гроші - це кров економіки", - констатував Любченко.