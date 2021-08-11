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Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу

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Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу
Штам коронавірусу "йота" демонструє високий рівень летальності серед хворих. Порівняно з іншими варіантами вірусу цей показник може збільшуватися на 82%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти ICTV", про це йдеться в дослідженні фахівців Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету.

Цю мутацію вірусу, яку також називають B.1.526, виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Відтоді вона встигла поширитися на території 27 країн.

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Згідно з інформацією вчених, у разі зараження саме штамом "йота" ймовірність смерті збільшується на 46% серед пацієнтів у віці 45-64 років, на 82% - серед людей 65-74 років, на 62% - серед громадян старше 75 років.

Крім того, він демонструє здатність більш активно поширюватися, швидкість його передачі на 15-25% вища, ніж у штамів, які були виявлені раніше.

У березні 2021 року штам "йота" додали до списку мутацій, які представляють інтерес ВООЗ. У ньому також є варіанти Альфа (британський), Бета (південноафриканський), Гамма (бразильський) і Дельта (індійський).

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    ***** штамм. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 3686
  • Eugen Mk
    Ну всё, пепец! Закатываемся в простыню и ползём на кладбище.
  • Підлога Маккартні
    то йота Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1585
    Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1045
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