Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко
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Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - сказав
"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - додав Любченко.