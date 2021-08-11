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Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко

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Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - сказав

"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - додав Любченко.

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Топ коментарі

  • Alex Kyiv
    Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
  • AbOriginal_UA
    Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
  • vadym sestritsyn
    Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
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