Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин
9 91629
У Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna, бо минуло занадто мало часу після вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Obozrevatel висловив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарьов.
"По-перше, ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно через два тижні після введення дози. У цієї жінки, наскільки знаю, минуло менше днів, ніж 14", - зазначив він.
Також, за словами Крамарьова, одне щеплення захищає від коронавірусу тільки наполовину порівняно з обома введеними дозами.
"Тому це також фактор, який міг сприяти, що вона так тяжко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив медик.
Остаточні висновки про причини летального результату надасть професійна експертиза.