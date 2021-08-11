Новини

Вигівського призначено новим главою поліції Києва

11 14140
Вигівського призначено новим главою поліції Києва
Стало відомо, хто став главою поліції Києва. Ним призначили Івана Вигівського.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Замість Андрія Крищенка, новим головою поліції столиці став Іван Вигівський.

"Так, вже призначили Вигівського", - повідомив Шевченко.

Його вже представили колективу київської поліції, додав він.

Читайте: Начальник столичної поліції Крищенко йде у відставку

Вигівський Іван Михайлович народився у Житомирській області, 26 березня 1980 року.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. З 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Також він був головою поліції Полтавської області.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    А Вата николаевская пошла)))
  • Анатолий К 65c6a92d
    В Миколаєві як в Харкові і Одесі одні патріоти. Портнов і Єрмак знають кого призначати, бо скоро осінь, а там і йо...лка.
  • Наталка Науменко 17b185cf
    Якась волохата рука посадила 19-річного селюка без освіти на посаду слідчого ,а далі -швидкісним ліфтом на самий верх.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини