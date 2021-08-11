Якщо пересаджувати кадри з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу: бізнесу потрібні не "маски-шоу", а правила, - Любченко

Перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко заперечує доцільність переходу в Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівних кадрів з державної фіскальної служби (ДФС).

"Головна історія буде в людях, це правда. Якщо пересаджувати з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу? Або посадити туди працівників інших правоохоронних органів - економічних підрозділів СБУ, Нацполіції?" - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Інша історія - створити аналітичний центр, який розробить структуру служби і штучний інтелект, який би визначав ризики", - додав він.

"Звичайно, не варто сподіватися, що ми прокинемося 26 вересня - і все запрацює. Як мінімум, ще слід напрацювати команду", - вказав Любченко.

При цьому, коли відбудеться повноцінний запуск нового органу, залежить від керівника, вважає перший віцепрем'єр.

"Чи є такий керівник - поки що мені не відомо. Я дивився на перелік кандидатів. Складна історія", - сказав Любченко.

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Перший віцепрем'єр підкреслив, що в світі тренд на адміністративне переслідування економічних злочинців - блокування їх рахунків та інші адміністративні обмеження. Якщо Україна піде цим шляхом - це, на його думку, буде перемогою.

"Бізнесу потрібні не "маски-шоу", а правила. Потрібно виставити червоні лінії", - зазначив Любченко.