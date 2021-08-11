Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post

Російський опозиціонер Олексій Навальний відбув у в'язниці понад півроку за звинуваченням, призначеним винятково для того, щоб змусити мовчати одного з найвідоміших опонентів глави Кремля Володимира Путіна, а організація Навального зруйнована російською владою. Постійно використовуючи тиск, Путін знищує те, що залишилося від громадянського суспільства в Росії.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало недели".

Агенти Путіна спробували отруїти Навального рік тому, і він провів п'ять місяців на лікуванні в Німеччині. Коли він повернувся в Росію, опозиціонера звинуватили в порушенні умовного покарання в справі шестирічної давності. Російський суд у лютому відправив Навального до в'язниці.

Оскільки тисячі людей брали участь у мітингах на підтримку Навального, влада заарештувала його близького соратника Любов Соболь.

Демонстрації російська влада зустріла силою, і майже 10 тисяч осіб було затримано по всій країні. Було відкрито понад 90 кримінальних справ проти учасників протесту; майже два десятки підозрюваних були засуджені до тюремного ув'язнення.

У травні Москва прийняла законодавство, яке забороняє брати участь у виборах кожному, кого уряд визнав "екстремістом". Законопроєкт пройшов через парламент і був підписаний Путіним 4 червня.

П'ять днів по тому суд ухвалив, що організації Навального є "екстремістськими". Це фактично заборонило соратникам опозиціонера брати участь у виборах.

Соратники Навального розробили власну політичну стратегію, щоб перемогти тих, кого підтримує Кремль. Зараз мережа опозиційних офісів закрита.

"Такими діями Росія фактично криміналізувала один із небагатьох незалежних політичних рухів країни", - заявили в Державному департаменті США.

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3 серпня Соболь була засуджена до півтора року позбавлення волі, що випливає з її арешту в січні, який вона назвала нісенітницею. 7 серпня Соболь виїхала з Росії.

Усе російське громадянське суспільство перебуває під тиском. ЗМІ регулярно називають "іноземними агентами" і вимагають видавати попередження перед кожною статтею та ефіром.

Серед "іноземних агентів" у Росії: Медуза, Радіо Свобода, сайт бізнес-новин VTimes і The Insider. Влада зробила "наліт" на будинок головного редактора Insider Романа Доброхотова, який часто співпрацює з Bellingcat, організацією, що займається розслідуваннями.

Bellingcat допомогла розкрити дії російських служб безпеки, включаючи напад на Навального. Росія застосувала хімічну зброю, щоб отруїти Навального. Сайт "Проєкт" був позначений як "небажана організація" і заборонений.

Президент США Джо Байден підтримав введення обов'язкових санкцій. Коли в червні Байден зустрівся з Путіним, американський президент порушив тему переслідування опозиції і пообіцяв продовжувати тиск.

Байден також пообіцяв "підтримувати демократичні цінності й права людей". Однак через два місяці війна Путіна проти громадянського суспільства все ще триває, резюмує видання.

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