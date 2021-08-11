Заступникові мера Миколаєва Сергію Коренєву повідомлено про підозру у заволодінні 27 млн грн, - НАБУ

Заступнику мера Миколаєва Сергію Коренєву повідомлено про підозру у заволодінні 27 млн грн при виконанні робіт із реконструкції площі Соборної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба НАБУ.

"Затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомили про підозру в заволодінні понад 26,8 млн грн при виконанні робіт із реконструкції площі Соборної в Центральному районі міста Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що 10 серпня про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради та двом керівникам приватних компаній (один із яких є чинним депутатом Одеської міськради).

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

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Водночас заступник мера - директор департаменту ЖКГ Миколаєва Сергій Коренєв у Facebook повідомив, що з 7 серпня перебуває в двотижневій відпустці.

"Планував виїхати за кордон із родиною і друзями. Про свою відпустку як людина, що має доступ до документів зі спеціальним доступом, я заздалегідь повідомив відповідні служби. На кордоні до мене звернулися співробітники НАБУ з проханням про відбір свідчень і перевірку особистих речей. Дані дії проходять у рамках розслідування можливих розкрадань при будівництві Соборної площі. Справу, як ви знаєте, було ініційовано ще минулого року. Зі слідством я співпрацюю", - йдеться в повідомленні.

"У своїй роботі я, як посадова особа, несу багато ризиків, а як керівник Департаменту ЖКГ та заступник міського голови, відповідальність за ввірені мені структури. Це не перша справа, в рамках якої в мене беруть свідчення. У кожного своя професія і свої ризики. У даний момент прямую до Києва для зустрічі із детективами НАБУ. Не буду нічого коментувати, поки тривають слідчі дії, а свою позицію і аргументи я озвучив правоохоронцям", - додав Коренєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами при реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

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