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У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко

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У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко
Україна розраховує почати переговори про вільну торгівлю зі США в ході візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"В ході візиту президента в США ми хочемо досягти домовленостей і почати переговори про вільну торгівлю зі США", - сказав Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Україна провела попередню роботу з розширення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.

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"Сподіваюся, цього року завершимо переговори про розширення ЗВТ на сферу послуг і взаємний захист інвестицій", - зазначив перший віце-прем'єр.

Він додав, що канадська сторона зацікавлена в цьому, оскільки має великий інвестиційний потенціал, сконцентрований у приватних пенсійних фондах.

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Топ коментарі

  • Злой Карлик
    посмотрите на себя в зеркало. кто с вами будет по серьезному говорить!
    В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1195
  • Olena Vashuk
    Это будет как с ЕС, когда украинский рынок для них полностью открыт, а для украинских товаров годовые квоты будут заканчиваться в январе?
  • Валерия Ларченко b661826f
    Никак не будет пока зекрыса президент
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