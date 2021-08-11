У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко

Україна розраховує почати переговори про вільну торгівлю зі США в ході візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"В ході візиту президента в США ми хочемо досягти домовленостей і почати переговори про вільну торгівлю зі США", - сказав Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Україна провела попередню роботу з розширення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.

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"Сподіваюся, цього року завершимо переговори про розширення ЗВТ на сферу послуг і взаємний захист інвестицій", - зазначив перший віце-прем'єр.

Він додав, що канадська сторона зацікавлена в цьому, оскільки має великий інвестиційний потенціал, сконцентрований у приватних пенсійних фондах.