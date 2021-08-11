Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль

Уряд продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій через коронавірус", - ідеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, уряд готує лікарні, а кількість ліжок із киснем зараз становить майже 100%. Крім того, окремо закуплені 15 000 кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

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