За вакцинацію від COVID-19 у Полтаві даруватимуть квитки в театр, - ОДА

На вихідних у Полтаві після вакцинації даруватимуть квитки в театр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов.

"Полтавський театр ляльок і Театр імені Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави. Їх отримають ті, хто вперше буде робити щеплення від коронавірусу.

Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в ПД "Листопад", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше голова Полтавської ОДА повідомив, що раніше за вакцинацію від COVID-19 роздавали квитки на футбольний матч.

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