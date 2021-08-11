У Скотленд-Ярді підтвердили затримання британського дипломата в Берліні за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Британська поліція підтвердила затримання в Берліні громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"57-річний громадянин Великої Британії був арештований німецькою владою у вівторок, 10 серпня, в рамках об'єднаного розслідування антитерористичного підрозділу британської поліції і німецької влади", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Скотленд-Ярду.

Чоловік був заарештований "за підозрою у правопорушеннях, пов'язаних із залученням до діяльність спецслужб".

Британська сторона продовжить співпрацювати з ФРН з цього питання, вказали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН

Раніше Генпрокуратура ФРН повідомила про затримання в Потсдамі громадянина Великої Британії Девіда С. за підозрою в роботі на російську спецслужбу.

До затримання чоловік працював у британському посольстві в Берліні як співробітник, найнятий на місці.

Прокуратура ФРН вважає, що мінімум один раз він передав документи, які отримав у ході своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби. Обвинувачений отримав як винагороду за передачу інформації готівку, сума невідома.

Нині проводиться обшук квартири і робочого місця затриманого. Протягом дня суд вирішить, чи взяти його під варту.