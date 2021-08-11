Новини

Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

20 717117
Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль
Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (із нинішніх 1,68 грн).

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Спочатку підняли до 1.68грн. тепер зменшили до 1.44грн. Оце і є зниження тарифів. Кінець епохи...
  • Підлога Маккартні
    Кабмин снижает тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 175
  • Павел Стрембовский
    Так и газ стоил 40 копеек, при том что покупался у рашки по 500 баксов))) И при этом с бюджета тратилось 100 ЛЯРДОВ(12,5 лярдов баксов) на разницу в цене... Ваши "дешевые" тарифы стоили Украине Крыма и трети Донбасса.... И 15 тыс погибших....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини