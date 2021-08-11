Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (із нинішніх 1,68 грн).

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

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