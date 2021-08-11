Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38, ще один європейський партнер надіслав підтвердження, - Кулеба
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Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38.
Про це в Twitter повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість учасників установчого саміту "Кримської платформи" щойно збільшилася до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки "Кримської платформи" і кількості її засновників", - ідеться в повідомленні.