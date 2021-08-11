Ситуація на Донбасі залишається складною. Найманці РФ цілеспрямовано провокують бійців ЗСУ, - розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України в Facebook.
"Ситуація на Донбасі залишається складною, насамперед через постійні збройні провокації російських окупантів, які за вказівками кремлівських керманичів намагаються підтримувати високий градус напруженості в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обстріли позицій українських військ з важкого озброєння здійснюються безпосередньо за вказівками керівництва російських збройних сил та досить часто стають несподіваними для нижчої ланки найманців, про що свідчать результати радіоперехоплень розмов російських найманців.
Так, про обстріл 10 серпня ц. р. підрозділами 3 окремої мотострілкової бригади 1 АК "ДНР" позицій 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗС України найманці говорили:
- Что это, не у вас?
- Это Озеряновку равняют.
- Это страх господний, от нас и к нам летит. Огород весь содрогается.
- Далеко от подвала не отползайте, потому что от нас работает Д-30.
- И к нам летят 152.
- Говорю, если что, готовь на подвал.
Про те, як вирішувалося питання щодо розвантаження 11-13 серпня ц. р. ешелону з боєприпасами, який прибув з Росії до Іловайська для забезпечення згаданого 1 АК ДНР, йдеться у наступному фрагменті розмови:
- А к нам кто прийдет?
- Моисей к нам?
- А что, он не хочет на БК на три дня поехать?
- Скажи, в Иловайск на разгрузку вагонов на три дня.
- Ну а что, все ездят, он же хотел отдохнуть.
- Ну на, я Сане дам телефон.
- На, Саня, тебя Костя.
- Чтобы ты шел на 22-ой короче. А Серега на Фоменко поедет, на БК. А к нам Ритаря. Пусть Ритарь идет на 22-ой, скажи ему.
- Нам пох.., хочет он или не хочет, что это такое, куда он пришел?
- …
- Ну а ху** бегать, пусть там день побудет, съездит на БК, придет сюда. Саня уже спит.
- Так пусть он его меняет, что Тихого дергать.
- Скажи, пусть уже завтра поменяется, Саня уже спит тут.
"Нагадуємо про неминучість покарання за військові злочини, які не мають терміну давності і відповідальність за які передбачена нормами міжнародного та національного кримінального права", - резюмують в ГУР Міноборони.