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У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА

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У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА
У гуртожитки Львівської області пропонують заселяти тільки студентів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, показник щеплень у Львівській області зараз нижче середнього, якщо порівнювати з іншими областями України.

Також читайте: Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА - Цензор.НЕТ 5941
  • алекс философ
    Люди вірять в прививки, як В Господа Бога.
    І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
    Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
    Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
  • wittmann1980
    Вторят ублюдочные антиконституционные меры со стран Европы.
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