Ринок землі працює в штатному режимі й без конфліктів, - Шмигаль

Ринок землі в Україні працює без конфліктів і в штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Кількість угод перевищила 5 тис. після початку введення ринку землі. Все працює в штатному режимі, без конфліктів. Так повинно бути і в подальшому", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, запуск ринку землі демонструє, що "ті страшилки, які розповідали окремі політики, були банальною брехнею заради політичних дивідендів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА