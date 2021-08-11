Новини

Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет

4 45337
Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет
З Конституції Білорусі планують прибрати норму про прагнення Білорусі до нейтралітету, закріпивши в ній тезу про відсутність із території республіки загроз іншим країнам.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.

Голова КС Білорусі наголосив: "При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Люцифер
    В Украину
  • roadstar
    Оо...как бульбошканы резко стают агрессивными. Вот что значить слизь с забродившего картофеля.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Нам нічого не загрожує від Путлєра, а тепер не буде загрожувати ще й від Луки.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини