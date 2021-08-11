Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет

З Конституції Білорусі планують прибрати норму про прагнення Білорусі до нейтралітету, закріпивши в ній тезу про відсутність із території республіки загроз іншим країнам.

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.

Голова КС Білорусі наголосив: "При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону".

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