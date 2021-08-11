Із Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет
Про це повідомив сьогодні журналістам голова Конституційної комісії, голова Конституційного суду Петро Міклашевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", - сказав Петро Міклашевич.
Голова КС Білорусі наголосив: "При цьому на конституційному рівні запропоновано закріпити положення, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам. А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону".