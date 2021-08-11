У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.
Документом передбачено ввести в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету і телефонного зв'язку за допомогою засобів ІР-телефонії.
Нагадаємо, 6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.
При цьому міністр наголосив, що продаж в'язниць не означає те, що засуджених будуть випускати на свободу.
"Просто в нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось із нього якраз і починається продаж", - пояснив він.
За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.
Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.