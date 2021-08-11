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У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами

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У деяких українських СІЗО ув'язненим дозволять користуватися інтернетом і телефонами
Кабмін прийняв рішення про реалізацію експериментального проєкту платної послуги з надання доступу до інтернету і телефонного зв'язку особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Документом передбачено ввести в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету і телефонного зв'язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

Нагадаємо, 6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр наголосив, що продаж в'язниць не означає те, що засуджених будуть випускати на свободу.

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"Просто в нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось із нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Так они и так пользуются интернетом и телефонами. Зеки в трюмах главне разводилы доверчивых граждан В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 9889
  • Oleg op
    В некоторых украинских СИЗО заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами - Цензор.НЕТ 8058
  • Оберст Шмидт
    Ждём увеличения неприятностей у украинцев, типа:
    "Ваш сын попал в аварию..."
    "Ваша дочь попала в больницу..."
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