Зеленський підписав закони про стимулювання розвитку екологічного транспорту в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні" № 1660-ІХ та Закон "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначають, що ці документи мають на меті збільшення частки екологічного транспорту в Україні шляхом підвищення доступності для споживачів та стимулювання розвитку виробництва в нашій країні електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі.

Так, закони передбачають застосування низки податкових преференцій. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення в Україну та постачання на території України транспортних засобів, оснащених електродвигунами, а також нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані або біогазі.

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Також до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт в Україну низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення вказаних вище транспортних засобів (це не стосується товарів з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором, та товарів з окупованої території України).

Крім того, до 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють зазначені транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них за умови спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій.

Ухвалення цих законів допоможе захистити довкілля, адже сприятиме зниженню рівня забрудненості повітря, стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки України та створення нових робочих місць.

Ці закони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

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