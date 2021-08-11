Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського

Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн грн на реалізацію проєкту "Президентський університет" в 2021 році.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ці кошти перерозподілені за рахунок зменшення видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту".

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Ця сума буде витрачена на фінансування діяльності структурного підрозділу "Центру спеціальних проєктів УкрІНТЕІ" і виконання комплексу проєктних, будівельно-монтажних і земельних робіт відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту "Президентський університет".

Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку проєкту створення "Президентського університету".

Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.