"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною

Ймовірне розміщення військ США на території України вимагає ретельного дослідження, щоб не отримати неадекватну реакцію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, коментуючи ініціативу міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексія Резнікова.

"Ця тема вимагає проведення як мінімум консультацій щодо необхідних змін до законодавства. Наскільки мені відомо, Конституція забороняє розміщення іноземних військових баз на території нашої держави. Але, мабуть, Резніков глибше вивчав це питання", - сказав Гетманцев.

Крім того, депутат побоюється, що Росія може неадекватно відреагувати на такі дії України.

"З іншого боку, ми повинні розуміти, що ніякий крок не відбувається сам по собі, він створює ланцюгову реакцію нашого агресивного північного сусіда, який може бути певною мірою неадекватним. Бази на території України може ще не бути, але неадекватні дії вже можуть початися. Я б провів глибоку оцінку цього кроку, хоча я згоден з міністром у тому, що, безсумнівно, розміщення на території України силових підрозділів США буде певною гарантією безпеки нашої держави. Але це точно треба зробити, не наражаючись на неадекватні дії нашого сусіда", - сказав Гетманцев.

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Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".

У червні нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський на телеканалі "Україна 24" заявив, що Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу, або якщо укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. "Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні повинен надати Конституційний суд. Я думаю, що звинувачення щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз - ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників", - сказав Веніславський.

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