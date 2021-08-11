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Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, - Ляшко

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Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, - Ляшко
У чотирьох областях України спостерігається зростання кількості нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз маємо тенденцію зростання кількості виявлених випадків COVID-19. Зокрема, фіксуємо зростання в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях", - ідеться в повідомленні.

За словами Ляшка, навантаження на систему охорони здоров'я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з "киснем" - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатися в "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.

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Топ коментарі

  • radeon
    Заметьте,весь юго-восток назвали,те кто любит нашкаться с кацапами.Вот и результат открытой границы с врагом
  • Иван Иван 31509c93
    это области на азовском и черноморском побережье. на курортах маски не носят)
  • Volodimir L
    У мене до зелених потвор залишається ОДНЕ питання: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно. До того ж окремим розпорядженням Кабміну мігрантів з Росії та Індії, країн, найбільш уражених найнебезпечнішим штамом вірусу, і вакцинованих бог зна чим (а може й взагалі не вакцинованих), позбавили необхідності бути на двотижневому карантині. Питання стає дедалі актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
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