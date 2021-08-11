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Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько"

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Федоров заявив про початок підключення України до інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів: "Безпечні подорожі вже зовсім близько"
Україна підключається до продуктової інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів та очікує підписання договору про взаємне визнання сертифікатів.

"Кілька днів тому ЄС закінчив технічну перевірку наших COVID-сертифікатів у "Дії" і високо оцінив реалізацію. Цього тижня ми починаємо підключення до продуктової інфраструктури європейських СOVID-сертифікатів. Паралельно чекаємо політичного рішення від Єврокомісії: прийняття так званого equivalency decision і підписання договору про взаємне визнання. Відкриті й безпечні подорожі вже зовсім близько", - розповів віце-прем'єр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що Мінціфри ініціювало створення робочої групи з Ізраїлем та ЄС.

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"Допомагаємо нашим колегам, а також ділимося досвідом у технічній реалізації сертифікатів. Тож дуже скоро чекайте хороших новин", - зазначив він.

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  • Senator S 01a656ec
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