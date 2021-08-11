Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова

Більшість жителів різних регіонів України не згодні з тезами президента РФ Володимира Путіна про те, що не було ніяких підстав для того, щоб український народ існував окремо від російського, а виділення українців і білорусів як окремих народів стало результатом радянської національної політики.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Незгода з тезою зі статті Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні — відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні — відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні — відповідно 90% і 0,4%.

Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 16%, тоді як серед тих, кому менше 40 років — 10%), але незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

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Також частка тих, хто згоден з нею, вища серед етнічних росіян-громадян України порівняно з етнічними українцями (згодні відповідно 30% і 11%), однак і серед етнічних росіян переважає незгода з нею (не згодні серед них 49%, серед етнічних українців — 72,5%).

Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію В. Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних — 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.

Згідно з опитуванням, позицію Путіна не поділяють 92% виборців партії "Європейська солідарність" (при 3% згодних з нею), серед представників електорату ВО "Батьківщина" — відповідно 82% і 8,5%, серед представників електорату партії "Слуга народу" — відповідно 79,5% і 6%. Виняток становить лише електорат партії "Опозиційна платформа — За життя" — серед них частка тих, хто з нею не згоден, на статистично значущому рівні не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

У цій статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

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Незгоду висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цим твердженням 59% опитаних на Сході країни (лише 11% жителів цього регіону згодні з ним), на Півдні — відповідно 65% і 12%, у Центральному регіоні — відповідно 81% і 7%, у Західному регіоні — відповідно 91% і 0,4%.



Частка згодних з цим твердженням дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 10%, тоді як серед тих, кому менше 30 років — 5%), незгода з ним істотно переважає у всіх вікових групах (71% у найстаршій групі і від 76% до 81% в інших вікових групах).

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