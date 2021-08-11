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Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко

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Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко
З 1 вересня зростуть тарифи на перевезення залізної руди і агропродукції, а також тариф на порожній пробіг.

Це підвищення погодила Державна регуляторна служба, повідомив в фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ. Раніше підвищення тарифів схвалили Мінфін і Мінекономіки.

"Найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту і 1 мільярд для ДТЕК", - написав Лещенко.

Він зазначив, що тарифи хотіли "привести до ладу" ще рік тому, але тоді рішення заблокували "лобісти Ахметова".

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"На перевезення залізної руди тариф зросте з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня 2022 на 20,4 відсотки. На перевезення агропродукції з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня на 6 відсотків. Також збільшується тариф на порожній пробіг. Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці становитиме 1,8 мільярда в поточному році і 10,1 мільярда у 2022 році", - повідомив Лещенко.

Він додав, що це дозволить "Укрзалізниці" провести необхідну модернізацію.

Завдяки підвищенню тарифів Укрзалізниця отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради УЗ Лещенко 01
Завдяки підвищенню тарифів Укрзалізниця отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради УЗ Лещенко 02

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 3489
  • Підлога Маккартні
    Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 2990
  • Підлога Маккартні
    Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8131
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