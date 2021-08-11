Новини • Агресія Росії проти України

Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід"

81517
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід"
Сьогодні, 11 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Наголошують, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ранковий артобстріл Новоселівки Другої: поранений український воїн, прокуратура відкрила кримінальне провадження. ВIДЕО

Водночас не уточнюється, біля якого саме населеного пункту в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазнав поранень військовослужбовець.

Топ коментарі

  • Эразм Роттердамский 4a760266
    В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    чего не на фронте ***** продажный?
  • Эразм Роттердамский 4a760266
    гнида конченая орангутанг продажный
    Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини