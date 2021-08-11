Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко

Мережа Mere, що належить російській компанії "Світлофор", має намір до кінця року відкрити в Україні 40 супермаркетів. У найближчих планах - запуск у Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Про це в коментарі виданню "Лига" заявив колишній директор із розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ексдиректора, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Хоменко підкреслив, що вже не має стосунку до компанії.

Хоменко додав, що при запуску супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перешкод з боку влади країни.

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За даними Retailers.ua, компанія планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Mere - проєкт власників російської мережі "Світлофор", яка належить бізнесменам з Красноярська - Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як "жорсткий дискаунтер" і пропонує нижчі ціни порівняно з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині. Також Mere працює в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. До 2020 року працювала в Миколаєві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережу магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.