Зеленський призначив 16 суддів на посади в адміністративні та господарські суди

Президент України Володимир Зеленський призначив на посади 16 нових суддів.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом №350/2021 Зеленський призначив Наталію Кучугурну і Вікторію Рянську суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Тетяна Окіс призначена суддею Житомирського окружного адмінсуду, а Богдан Богатинський - суддею Запорізького окружного адмінсуду.

Крім того, на посади призначені також Олександр Качанка (Луганський окружний адмінсуд), Олександра Желік та Ірина Чаплик (обидві стали суддями Львівського окружного адмінсуду), Олександр Хурс (Одеський окружний адмінсуд), Олег Гресько (Рівненський окружний адмінсуд), Антон Сидорук (Сумський окружний адмінсуд) і Дмитро Григоров (Харківський окружний адмінсуд).

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Указом №351/2021 Президент призначив суддів в обласні господарські суди: Марія Шампуріна стала суддею господарського суду Вінницької області, Степан Дупляк - господарського суду Дніпропетровської області, Роман Лучка - госпсуду Закарпатської області, Ігор Горпинюк - госпсуду Івано-Франківської області, Ігор Трофимов - госпсуду Харківської області.