Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму"

В Україні будь-які імплементовані в систему органи загнивають швидше, ніж починається гіпотетичне "оздоровлення організму". Тому проведення в 2014-2019 рр. "косметичного ремонту Системи" було помилкою.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Чаус під домашнім арештом. Після того як 4 роки приховувався від слідства в Молдові. Схоже, що наслухавшись парламентських "лібералів" ми в 2014-2019 помилились, зосередившись на "косметичному ремонті Системи", всіляких "антикорупційних судах", "новому виборчому законодавстві", "знятті депутатської недоторканості" і так далі. Будь-які імплементовані в цю Систему органи загнивають швидше, ніж починається гіпотетичне "оздоровлення організму". Ця Система не поєднується з вільними людьми та "життям по закону", в принципі", - заявив він.

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Також показовим є перебування прямого ворога України - Медведчука під домашнім арештом, в розкішному особняку. За звинуваченнями в державній зраді, до речі. Особливо на фоні мого вже майже 5 місячного незаконного перебування в одиночній камері ІТТ СБУ. Я не приховувався від так званого "слідства", сам з’явився в СБУ, а за 12 днів з сім’єю не порушив жодної умови тримання під домашнім арештом. Тим не менше, Луганські та Кримські судді в Київських судах вважають, що все "норм". Сприймаю це як комплімент від влади. Вона чітко показує хто їй друг, а хто загроза. Вважаю подібне відношення чудовими ліками від ігор в "лібералізм" та "законослухняність". Гарною вакциною від ілюзій", - додав екснардеп.

"Знаю, що багатьох трохи засмутив мій повторний арешт, дехто навіть опустив руки. Але не варто. Усе це тимчасово. Просто в наступний раз ми не повторимо цих помилок. Дякую за науку, панове! Все буде добре) Слава Україні!" - резюмував Семенченко.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.