Художник Ройтбурд помер від наслідків COVID-19, - колишня дружина Дратва
Про це сказала на церемонії прощання з художником його колишня дружина Ірина Дратва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Запам'ятався чорний день, коли у Facebook він виставив фото і написав: "Коронувався. Не вітайте". Ми розуміли, що з його серйозними хронічними захворюваннями це (коронавірус. - ред.) може його забрати дуже швидко. Так, на жаль, і сталося", - сказала Дратва.
Вона пояснила, що Ройтбурд мав намір зробити щеплення від COVID-19, але не встиг, оскільки захворів на грип, а потім з'ясувалося, що він інфікований коронавірусом.
Дратва додала, що художник "буквально розтанув" за кілька місяців. Вона також висловила здивування з приводу того, що в її колишнього чоловіка було так багато ворогів.
При цьому жінка наголосила, що він завжди був бунтарем, талановитим художником і прагнув об'єднати людей.
Як повідомлялося, 8 серпня на 60-му році життя після тривалої хвороби помер український художник, керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. 11 серпня з ним попрощалися в Одесі.