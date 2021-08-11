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"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА

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"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА
Зараз 80% хворих COVID-19 заражені "дельта"-штамом коронавірусу на Рівненщині.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Рівненщині 80% хворих із COVID-19 - зі штамом "Дельта". Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

За його словами, вже завтра 30 зразків на підтвердження результатів відправлять в арбітражну лабораторію.

"Така процедура передання зразків передбачена відповідним протоколом. Отже, з області періодично відправлятимуть зразки для регіональних лабораторій, щоб перевірити наявність мутацій", - додали в ОДА.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Да-да... кто же возражает? Какой огромный процент! НАЧАЛОСЬ!!! Все срочно вакцинироваться, иначе все умрут, да? Я- согласен, у меня, по графику, через 37 минут- первая доза вакцины- водочки. Будем здоровы! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2501
  • Владимир fd08a616
    "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1856
  • Неопознанный объект
    Ещё, для закрепления результата, лимончика бы кружочек на закуску
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