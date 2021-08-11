Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров
Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Цей візит - логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон, Європа, Брюссель, Берлін і Київ. Ангела Меркель і Володимир Зеленський обговорять, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо РФ спробує зловживати монопольним становищем після запуску "Північного-потоку-2", - уточнив він.
За його словами, Меркель і Зеленський також обговорять ситуацію з безпекою на сході України і те, "як реанімувати мирні переговори".
Крім цього, темою для переговорів стануть двосторонні відносини Німеччини та України.
"Візит Ангели Меркель до України доводить, що про Україну без України ні слова, і що без прямих переговорів із президентом України найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", - додав він.