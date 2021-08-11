Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар президент Сергій Никифоров.
"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - зазначив він.
Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди товариства і готовності НАТО до цього.
"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки змусять нашого північного сусіда скаженіти. Тому - це міркування про посилення безпеки", - підкреслив прессекретар Зеленського.
Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".