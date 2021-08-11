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Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки

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Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки
Офіс президента закликав не трактувати слова віцепрем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар президент Сергій Никифоров.

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - зазначив він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди товариства і готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки змусять нашого північного сусіда скаженіти. Тому - це міркування про посилення безпеки", - підкреслив прессекретар Зеленського.

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Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    "На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины." - короче, в ОПЕ всрались))))
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    у гепотетических кретинов нет намерений защищать Украину и ее народ от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
  • Randall Flag da70119e
    Какие они жалкие и трусливые... Один в кои-то веки что-то скажет толковое, а все остальные начинают наперебой опровергать.
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