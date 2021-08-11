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У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція

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У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання коронавірусом може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.

Про це заявили в пресслужбі ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними організації, тільки за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.

"За нинішньої траєкторії ми можемо пройти рівень 300 млн виявлених випадків вже на початку майбутнього року", - зазначає пресслужба.

Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреєсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, проте світ цього не робить.

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Топ коментарі

  • Fantomas
    я думал что до конца 2021го уже всех вакцинируют.. или эффективность этих вакцин лежит на уровне подорожника))
  • юра Лонг
    Все ВОЗ подсчитал какие молодцы а теперь по странам огласите список , чего ждать каждому. Или слабо побоялись что дурь каждого видна будет . Решили все за обобщить и не за что не отвечать. Мелкие жулики и на таких посадах . Стыдно за них даже врать не научились бездари. Куда мир катится?
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