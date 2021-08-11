У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція
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Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання коронавірусом може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.
Про це заявили в пресслужбі ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з даними організації, тільки за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.
"За нинішньої траєкторії ми можемо пройти рівень 300 млн виявлених випадків вже на початку майбутнього року", - зазначає пресслужба.
Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреєсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, проте світ цього не робить.