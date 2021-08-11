Новини • Агресія Росії проти України, Обмін полоненими

Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

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Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова
Росія на переговорах щодо Донбасу продовжує блокувати питання обміну полоненими, Кремль погоджується на обмін тільки в двох випадках.

Про це заявила член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Хочу зауважити, що мої спостереження і мій аналіз усіх попередніх обмінів свідчить про те, що ці обміни відбувалися тільки в двох випадках - або якщо було вигідно, наприклад, забрати свідків, які в нас є, на нашій території... Або якщо Російська Федерація не хоче зазнати якихось втрат. Це можуть бути різні втрати - економічні, політичні або іміджеві. Тільки в двох випадках РФ іде на такий обмін", - розповіла член української делегації в ТКГ.

За словами Іванової, якщо таких випадків не відбулося, то Російська Федерація "навіть і думки не має про те, що потрібно виконувати міжнародне гуманітарне право, це гуманітарна місія, тому такі обміни вона блокує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Россия берёт заложников, а потом ими торгует - обычная практика террористов.
  • Lvbnhj
    Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4546 Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8833
  • jklpqrs
    В моргалах путина мира нет? Это же так странно. Просто для напомнить: клоун обещал добыть там мир, а если не справится - уйти.
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