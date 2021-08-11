Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції

Поліцейські мають з однаковою увагою ставитися до заяви студента, у якого вкрали велосипед, і мільйонера, у якого вкрали дорогий автомобіль.

Про це пише у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я представив особовому складу нового начальника поліції Києва Івана Вигівського. Головне завдання, яке є поставив перед ним - це зростання Довіри та Поваги громадян до поліції", - написав Монастирський.

Він додав, що головним завданням керівника ГУНП Києва є громадська безпека на вулицях та площах столиці і першим випробуванням будуть ювілейні заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Також міністр підкреслив, що вимагає підвищення якості боротьби з масовими правопорушеннями - крадіжками, хуліганством, шахрайством, наркозлочинністю.

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"Для громадянина, в якого вкрали велосипед, це може бути набагато болючіше аніж, коли дороге авто вкрали у мільйонера. Те ж саме стосується і шахрайств, зокрема в кіберпросторі. Декілька тисяч гривень, які шахраї поцупили через Інтернет у студента чи пенсіонера для них цінніші, ніж втрата сотень тисяч, які шахраї виманили у того, в кого вони далеко не останні", - підкреслив Монастирський.

Також очільник МВС додав, що кожен випадок корупції в поліції Києва буде мати миттєву реакцію як з його боку, так і з боку голови НПУ.



