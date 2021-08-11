Голова МВС Монастирський: Головне завдання нового начальника поліції Києва Вигівського - зростання довіри і поваги громадян до поліції
Про це пише у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я представив особовому складу нового начальника поліції Києва Івана Вигівського. Головне завдання, яке є поставив перед ним - це зростання Довіри та Поваги громадян до поліції", - написав Монастирський.
Він додав, що головним завданням керівника ГУНП Києва є громадська безпека на вулицях та площах столиці і першим випробуванням будуть ювілейні заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України.
Також міністр підкреслив, що вимагає підвищення якості боротьби з масовими правопорушеннями - крадіжками, хуліганством, шахрайством, наркозлочинністю.
"Для громадянина, в якого вкрали велосипед, це може бути набагато болючіше аніж, коли дороге авто вкрали у мільйонера. Те ж саме стосується і шахрайств, зокрема в кіберпросторі. Декілька тисяч гривень, які шахраї поцупили через Інтернет у студента чи пенсіонера для них цінніші, ніж втрата сотень тисяч, які шахраї виманили у того, в кого вони далеко не останні", - підкреслив Монастирський.
Також очільник МВС додав, що кожен випадок корупції в поліції Києва буде мати миттєву реакцію як з його боку, так і з боку голови НПУ.