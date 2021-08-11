Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах

Слідчий комітет Росії висунув ув'язненому опозиціонеру Олексію Навальному звинувачення у створенні некомерційної організації, яка нібито зазіхає на права росіян (ч. 2 ст. 239 КК РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

Російське слідство запевняє, що Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції іноземного агента, - "Фонд боротьби з корупцією".

"У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим і іншими особами керував нею. Діяльність фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", - випливає з повідомлення.

У СКР стверджують, що Навальний і його соратники поширювали в інтернеті заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року.

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Зазначимо, що відповідно до російського законодавства, звинувачення за ч. 2 ст. 239 КК РФ передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

31 березня 2021 року Навальний оголосив голодування з вимогою допустити лікаря.

Адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я. В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний". Члени Громадської спостережної комісії (ГСК ) відвідали Навального і заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але ходити може.

США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

19 квітня 2021 року стало відомо, що Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Владимирської області.