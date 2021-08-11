Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса

Київський апеляційний суд визнав звинувачення нардепа Гео Лероса на адресу Дениса Єрмака недостовірним і таким, що порочить ділову репутацію інформацією і зажадав його спростувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Вимоги позивача суд задовольнив повною мірою.

"Суд визнав недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б. інформацію, поширену на офіційній сторінці народного депутата України Лероса Гео у Fаcebook, а саме: "Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт із рф), ну і, звичайно, заробіток на державі", - зазначили в суді.

Там додають, що суд зобов'язав Гео Лероса спростувати поширену ним інформацію, опублікувавши у Фейсбуці такий текст: "Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад, є недостовірною і не відповідає дійсності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Читайте також: Скандал із плівками Лероса був позитивним для Єрмака, - радник глави ОП Подоляк

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.