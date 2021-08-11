За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%.
Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.
При цьому характерно, що в західній і центральній частинах України трійка лідерів - така ж, як у всеукраїнському опитуванні: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.
На півдні країни в лідерах, як і раніше, Зеленський, а от Порошенко зміщується на третє місце, поступаючись другим місцем Бойку.
На сході України перше і друге місця, як і на півдні, займають Зеленський і Бойко, а третє ділять між собою Порошенко і Тимошенко.
У макрорегіоні Донбас Бойко опинився на першому місці, а Зеленський - на другому. Третє місце тут займає Мураєв.
Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% в цілому і 3,16% на регіональному рівні.