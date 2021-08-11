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За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

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За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%.

Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 01

При цьому характерно, що в західній і центральній частинах України трійка лідерів - така ж, як у всеукраїнському опитуванні: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 02За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 03

На півдні країни в лідерах, як і раніше, Зеленський, а от Порошенко зміщується на третє місце, поступаючись другим місцем Бойку.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 04

На сході України перше і друге місця, як і на півдні, займають Зеленський і Бойко, а третє ділять між собою Порошенко і Тимошенко.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 05

У макрорегіоні Донбас Бойко опинився на першому місці, а Зеленський - на другому. Третє місце тут займає Мураєв.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 06

Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% в цілому і 3,16% на регіональному рівні.

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    не сцы! Опрос делали в ОП и 95м квартале.
  • Русский Алкаш
    70% населения Украины мечтают помочиться на могилку зеленского
  • Роман Кокоровець
    особисто я хочу побачить його за гратами , бажано довічно .
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