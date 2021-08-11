За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%.

Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

При цьому характерно, що в західній і центральній частинах України трійка лідерів - така ж, як у всеукраїнському опитуванні: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.

На півдні країни в лідерах, як і раніше, Зеленський, а от Порошенко зміщується на третє місце, поступаючись другим місцем Бойку.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

На сході України перше і друге місця, як і на півдні, займають Зеленський і Бойко, а третє ділять між собою Порошенко і Тимошенко.

У макрорегіоні Донбас Бойко опинився на першому місці, а Зеленський - на другому. Третє місце тут займає Мураєв.

Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% в цілому і 3,16% на регіональному рівні.