1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122 мм. Також з артилерійських систем калібру 122мм окупанти обстріляли населені пункти Новомихайлівка та Новоселівка Друга.

Унаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми і лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Унаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935 року народження, пошкодження приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

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