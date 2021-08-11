Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, прохідний бар'єр змогли б подолати 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у національному розрізі за партію "Слуга народу" проголосували б 22,2% тих, хто збирається на ділянки і визначився з вибором, за "ЄС" - 16%, за "Батьківщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6 %, за "Силу і честь" - 6%.

Близькі до подолання 5-відсоткового бар'єру "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%) і партія "Наші" (4,5%).

"Аналіз вікового розподілу прихильників партії "Слуга народу" показує, що зі збільшенням віку респондентів кількість прихильників цієї політичної сили суттєво знижується, так, серед респондентів віком 18-24 роки таких 27%, віком 55 років і старше - 10%. Щодо партії "Європейська солідарність", віковий розподіл порівняно рівномірний, дещо менший показник серед респондентів віком 18-24 року. Щодо партії "Батьківщина" кількість прихильників більше серед респондентів віком 45 років і старших порівняно з іншими віковими групами", - зазначили в Українському інституті майбутнього.

Є й певні регіональні відмінності. Так, у західній частині України лідирує "ЄС", а "Слуга народу" і "Батьківщина" посідають друге і третє місця. Також 8,1% тут отримала би партія "Свобода".

У центрі України трійка лідерів має такий самий вигляд, як і на всеукраїнському рівні - "СН, "ЄС", "Батьківщина". 8,4% могла б набрати "Українська стратегія Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.

На півдні України при збереженні лідерства "СН" на другому місці - "ОПЗЖ" з 21,4%. Також у цьому регіоні 7% набирає партія "Наші" і 6,1% - "Партія Шарія".

На сході дует лідерів такий самий - "СН" і "ОПЗЖ". Тут як і раніше високі були б результати партії "Наші" (7,3%), а от "Партія Шарія" набрала б уже 4,9% і не подолала парламентський бар'єр.

У макрорегіоні Донбас на першому місці - "ОПЗЖ", на другому - "СН", а на третьому - "Наші". "Партія Шарія" тут набирає 5,9%.

Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% загалом і 3,16% на регіональному рівні.