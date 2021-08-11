Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, - Кабмін

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з очільником уряду Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом висловив підтримку грецькому народові у зв'язку з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям. Зокрема, він підкреслив, що буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

"Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував Уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - сказано в повідомленні.

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Також сторони обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

Денис Шмигаль подякував за підтримку України, зокрема за те, що міністр приїде на саміт "Кримської платформи" і святкування Дня Незалежності.