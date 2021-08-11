Українець Кулинич отримає $3500 від Twitter: він знайшов в алгоритмах соцмережі помилки

Богдан Кулинич взяв участь у відкритому конкурсі на пошук помилок в алгоритмах Twitter. Він довів, що соцмережа при обрізанні фотографій надає перевагу зображенням молодих худих осіб зі світлим кольором шкіри і жіночними рисами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Cnet.

Богдан Кулинич - аспірант Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія). Він виявив, що алгоритм Twitter часто надає перевагу людям молодшого віку і зі світлим кольором шкіри.

"Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які мають стрункий, молодий вигляд, зі світлого або теплого кольору шкірою гладкої текстури і з жіночими рисами обличчя", - написав він.

За його словами, ця упередженість може призвести до дискримінації певних категорій людей.

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У Twitter заявили, що така знахідка важлива, адже багато хто з нас користується камерами і програмами з різними фільтрами краси, перш ніж ділитися фотографіями з друзями або в соціальних мережах. А такі фільтри можуть спотворити наші очікування нашої власної привабливості.

Кулинич оцінив свою перемогу неоднозначно. "Збиток, що заподіюється алгоритмами, є не просто"багом". Що важливо, багато шкідливих технологій є такими не через випадковості або ненавмисні помилки, а скоріше за замовчуванням", - написав він у Twitter.