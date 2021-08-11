Справу про отримання хабаря нардепом Юрченком направлено до суду, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди за внесення змін до законодавства депутатами Верховної Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку САП у Фейсбук.

При цьому в САП не називають імені нардепа і його пособника, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про позафракційний народний депутат Олександра Юрченка, раніше виключеному з фракції "Слуга народу", і його "неофіційному помічника" Івана Фіщенко.

За даними САП, влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання законних повноважень народних депутатів і розробило спеціальну операцію з включенням до складу групи детектива "під прикриттям". "Народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України "Про управління відходами" та у подальшому ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

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Далі учасники злочину були проінформовані невідомими про операцію, що проводиться, і намагалися завуалювати свою діяльність, але експертиза підтвердила достовірність отриманих в ході слідства аудіо і відеозаписів і наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання до надання грошових коштів їм і членам комітету Верховної Ради.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на нерухоме майно і автотранспортні засоби обвинувачених накладено арешт. Посереднику у передачі неправомірної вигоди НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня, нардепу — 17 вересня 2020 року, а 3 березня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.